Una bambina di 5 anni sarebbe stata uccisa da un adolescente

Efferato omicidio in Francia. Il paese è sotto shock per l'uccisione di una bambina di 5 anni, Rose, il cui corpo senza vita è stato trovato dentro una busta di plastica, nell'atrio di una palazzina a Rambervillers, nella regione Grand Est. Il principale sospettato per l'efferato omicidio è un ragazzo di 15 anni, già noto dai servizi di polizia perché colpevole di uno stupro risalente al 2022 per il quale era stato incriminato.

Il procuratore di Epinal, in zona Vosgi, Frederic Nahon, ha riferito che il ragazzo "era stato posto sotto tutela giudiziaria il 3 marzo 2022 con collocamento in un centro educativo chiuso e fuori dalla regione. Questa posizione è stata revocata nell'aprile 2023, quando è tornato alla casa di famiglia". Il giovane era stato notato dalla gente del posto per il suo comportamento definito "inappropriato".

Nella giornata di oggi, il ragazzo comparirà dinanzi al giudice che probabilmente lo accuserà di crimine su minore di 15 anni. Il principale sospettato è tornato sul luogo della sciagura con gli investigatori, ma ha scelto di aver ricorso al suo "diritto al silenzio", come concesso dal codice di procedura penale.

Cosa è successo?

La piccola aveva fatto perdere le tracce di sé lo scorso martedì. Stando a quanto raccontato dai genitori, che avevano denunciato alla polizia la scomparsa Rose, la bambina era uscita per giocare. "Prima è andata al parco e poi è tornata a casa per prendere la palla", ha raccontato la madre della piccola all'emittente Francia 3 Grande Est. "Stava giocando qui fuori e io ero dentro, ero con l'altra mia bambina.

Dopo venti minuti, mezz'ora, le ho detto: 'Vai a vedere dov'è tua sorella'". Poi la scoperta: la piccola era sparita. Poco dopo la segnalazione, un adolescente di 15 anni si è messo in contatto con gli agenti, dichiarando di trovarsi con la ragazzina.

La gendarmeria si è allora recata al domicilio del ragazzo, facendo la macabra scoperta. Vani i soccorsi sul corpo della bimbetta, la cui autopsia sarà eseguita domani all'istituto medico legale di Nancy. Il sistema di videosorveglianza del comune ha permesso di risalire al percorso del 15enne e di procedere al suo arresto poco dopo. Il minore era già incriminato nell'ambito di un'indagine giudiziaria aperta per sequestro di persona, stupro e violenza sessuale su minore, per atti commessi nel febbraio 2022.

All'epoca dei fatti, aveva 14 anni ed era stato accusato di atti di stupro commessi su due ragazzi di circa 10 anni, avvenuti in un bosco nei pressi di Rambervillers. Ora l'accusa chiede la sua incriminazione per capi di imputazione simili, nonché la sua collocazione in custodia cautelare. L'indagato, di età inferiore ai 16 anni, è passibile al massimo di 20 anni di reclusione ma non dell'ergastolo data la sua età. Una perizia psichiatrica provvisoria si è conclusa con una valutazione di "un'alterazione del discernimento" e una "pericolosità verso gli altri", ma un'altra deve ancora essere effettuata.

Lo sgomento della comunità locale

La triste vicenda ha sconvolto la comunità locale ma è diventata anche un caso nella sfera politica nazionale. Il primo ministro Elisabeth Borne l'ha definita una "terribile tragedia", esprimendo "tutta la compassione" ai parenti della giovane vittima. "A seconda delle indagini, si dovranno trarre tutte le conseguenze", ha detto la premier all'emittente tv France 2. Linea più dura per il presidente del Rassemblement national, partito di estrema destra francese. Jordan Bardella, ha bollato l'omicidio un "fallimento dello Stato".

I ritratti della piccola Rose sono esposti sulle finestre della sua casa a Rambervillers, dove gli abitanti del piccolo villaggio di 5 mila abitanti si alternano per deporre fiori e scambiare qualche parola con la madre della bambina. "Voglio solo che sia fatta giustizia. Oggi chi viene ad abbracciarmi, chi viene a darmi un bacio, chi viene a dirmi mamma?", ha testimoniato sconvolta.