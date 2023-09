La babysitter si addormenta, lascia in auto bambina e cane: morti entrambi

Una bambina di undici mesi e un cane lasciati in un'auto sotto il sole rovente, per sei ore. Morti entrambi. Per questo una babysitter è stata arrestata martedì nella contea di York, negli Stati Uniti. Lo sceriffo di York-Poquoson, Ron Montgomery, ha annunciato che Kristen Graham, 40enne di Seaford in Virginia, è stata presa in custodia con queste pesantissime accuse. Montgomery ha detto che le prove raccolte finora dagli inquirenti mostrano che Graham ha lasciato la bambina e il cagnolino in macchina con i finestrini abbassati per diverse ore martedì scorso, in un giorno in cui le temperature erano molto elevate nella zona: "Kristen Graham era entrata in casa per dormire, e quando è stata svegliata da una telefonata intorno alle 14.30 la bimba e il cane erano morti".

Quella mattina la babysitter sarebbe uscita per vedere un'amica e poi è tornata a casa, lasciando sia la bimba che il cane all'interno dell'auto, dalle 8.30 alle 14.30 circa. "Una volta arrivata a casa, ha abbassato il finestrino dell'auto, ha spento il mezzo, ha lasciato il cane e la piccola nel veicolo", ha detto lo sceriffo Montgomery. Non è ancora chiaro il motivo per cui la donna si sia comportata così. Lei stessa agli inquirenti ha raccontato due versioni diverse sull'accaduto: prima ha detto di essere rimasta in macchina con la bambina, di nome Myrical, poi ha ammesso di aver lasciato la bambina in auto "perché sapevo che stava dormendo". Ma "le prove che abbiamo raccolto non supportano tali informazioni. Crediamo che li abbia lasciati lì, sia entrata in casa, sia andata a dormire e sia tornata sei ore dopo", è la ricostruzione degli inquirenti.

Poi, nel primo pomeriggio, a casa della donna è arrivata una telefonata: a quel punto la babysitter sarebbe uscita dall'abitazione, trovando la piccola e l'animale morti in auto. Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe chiamato un uomo (non ancora identificato) che avrebbe messo i corpi in un sacchetto di plastica nera, uno di quelli che si usano per la spazzatura. La piccola Myrical è stata portata in ospedale, dove è stata dichiarata morta poco dopo.

Non è noto in questo momento se Graham fosse sotto l'effetto di droghe: andrà accertato con gli esami necessari. "Non riesco nemmeno a guardare la sua foto. Mi fa piangere, è un incubo", ha detto la mamma della bimba, che quando ha appreso la notizia ha avuto un malore. La babysitter ora si trova in carcere: rischia un'accusa di omicidio, in attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo della bambina.

