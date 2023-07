Bambina ferita da un proiettile mentre è in auto, gli spari durante una veglia funebre

Ancora una tragedia nata dalle armi facili negli Stati Uniti. A fare le spese stavolta è stata una bambina di cinque anni. La piccola è rimasta ferita da un colpo di pistola sparato per strada giovedì sera nel Bronx, a New York. Per un macabro scherzo del destino, è avvenuto proprio durante la veglia funebre di un ragazzo vittima della violenza da armi da fuoco.

La bambina era in un'auto ferma ed è stata raggiunta da colpi di pistola sparati da una macchina in corsa. Ricoverata in ospedale, la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio ha rilanciato le polemiche sulla violenza e le armi facili. Nelle settimane scorse un episodio simile è avvenuto a Chicago, in Illinois. Proprio durante una cerimonia funebre si è scatenata una sparatoria con un morto e sei feriti.

