Chi è la bambina con il fucile e il lecca lecca della foto diventata virale

Una foto di una bambina ucraina di 9 anni, in bocca un lecca lecca, nelle mani un fucile e con un nastro giallo e blu tra i capelli, è diventa virale sui social nel giro di poche ore. L'immagine è stata scattata dal padre della bambina, Oleksii Kyrychenko, e postata su Facebook con il titolo "young girl with candy" (ragazzina con caramella) proprio per "portare l'attenzione del mondo sull'aggressione russa in Ucraina". "Si tratta del mio fucile. Gliel'ho dato solo per fare la foto ed era scarico", ha aggiunto il genitore.

Una foto "icona" della tragedia dei bambini, sfollati e privati della scuola, uccisi dai bombardamenti, e di una resistenza ucraina che non intende piegarsi. L'immagine è rimbalzata sui social dopo che è stata ripresa da Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo. "Per favore, non ditele che sanzioni più dure sarebbero troppo costose per l'Europa!", è il messaggio con cui il politico polacco ha accompagnato il suo post, riferito ai timori di alcuni settori economici per un'escalation di sanzioni. I retweet del solo post di Tusk sono migliaia.

Su Instagram Kyrychenko ha pubblicato anche un'altra immagine della figlia con fucile e lecca lecca: questa volta la piccola non è seduta sul cornicione di una finestra rotta, ma è in piedi e indossa un giubbottino rosa.