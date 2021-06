Migranti alla deriva su un barcone per 17 giorni: muore una bimba di cinque anni

L’imbarcazione era stata avvistata nel tratto di mare tra Nouadhibou (in Mauritania) e Dakhla (Sahara Occidentale), due dei punti di partenza più frequenti per i migranti che si dirigono verso le Canarie

Una bambina di cinque anni è morta dopo essere stata soccorsa da un barcone alla deriva verso le Isole Canarie. La piccola era stata prelevata da un elicottero dell'aeronautica militare spagnola insieme a due persone, un uomo e una donna, che si trovavano con lei sull'imbarcazione: secondo fonti di polizia il barcone era alla deriva da almeno 17 giorni. Inutili i tentativi di rianimare la bambina. La donna è invece in condizioni definite "critiche", mentre l’uomo è in condizioni "gravi"; entrambi sono stati ricoverati in ospedale a Las Palmas, Gran Canaria. L'elicottero li aveva prelevati dalla nave mercantile che aveva soccorso l'imbarcazione alla deriva: altre 35 persone (tra cui sei bambini) che si trovavano a bordo sono state messe in salvo, mentre è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

La rotta dei migranti nell'Atlantico verso le Canarie

Il barcone era stato avvisato da un mercantile in un tratto di mare tra Nouadhibou (in Mauritania) e Dakhla (Sahara Occidentale), due dei punti di partenza più frequenti per i migranti che si dirigono verso le Canarie. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), citati dal quotidiano spagnolo La Vanguardia, tra le 136 e le 160 persone hanno perso la vita nei primi sei mesi del 2021 nel tentativo di raggiungere le Canarie attraverso l'Atlantico: quasi un morto al giorno.

Quella dell'Atlantico, verso le Canarie, è una delle due rotte che, insieme a quella Mediterraneo centrale, dall'Africa conducono alla Spagna: secondo l'ultimo report mensile diffuso il 22 giugno da Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Ue, in tutto da entrambe da gennaio a maggio sono arrivate 9847 persone. Tra gennaio e maggio verso le Canarie sono arrivati 5250 migranti, il doppio rispetto all'anno precedente: 550 migranti nel solo mese di maggio. Lungo quella tratta viaggiano per la maggior parte persone in arrivo dall'Africa subsahariana, soprattutto dal Mali e dalla Costa d'Avorio, ma anche dal Marocco.