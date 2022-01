Castello gonfiabile sollevato dal vento: muore una bimba di 8 anni

Una bambina di otto anni è morta in seguito alle ferite riportate dopo che il castello gonfibiale su cui stava giocando si è sollevato improvvisamente a causa del vento. La tragedia a Mislata, vicino Valencia, in Spagna.

L'incidente nella serata di ieri, nell'area giochi della fiera allestita in città. La piccola si trovava insieme ad altri bambini su un castello gonfiabile quando a un certo punto una forte folata di vento ha sollevato il castello per diversi metri. La bambina è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, dopo che i soccorsi giunti sul posto avevano provato a rianimarla, ma per lei non c'è stato niente da fare ed è morta poco dopo l'arrivo nel nosocomio locale. Secondo l’agenzia di stampa EFE altri otto bambini sono rimasti feriti nell’incidente e alcuni di loro hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

Lutto cittadino a Mislata

Il responsabile delle emergenze della Comunità Valenciana, José María Ángel ha confermato che l'incidente è stato causato da una forte raffica di vento. La polizia sta indagando su quando accaduto, per stabilire se ci siano inoltre eventuali responsabilità nella società che ha montato il castello alla fiera. Il Comune di Mislata ha messo a disposizione della polizia tutta la documentazione amministrativa sull'impianto.

L'amministrazione comunale ha annunciato che sarà osservato un minuto di silenzio in memoria della bambina. Proclamato il lutto cittadino fino a venerdì e tutti gli eventi comunali in programma, compresa una processione in programa questo pomeriggio, sono stati annullati. Il sindaco di Mislata, Carlos Fernández Bielsa, si è detto scioccato dall'incidente.

Lo scorso mese in Tasmania cinque bambini sono morti dopo essere caduti da un castello gonfiabile sollevato improvvisamente in aria da una raffica di vento.