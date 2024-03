Bimba di 8 anni morta nella piscina di un hotel: risucchiata dal tubo di scarico

Tragedia in Texas, a Houston, dove una bambina di 8 anni è stata trovata morta nella piscina "a fiume lento" dell’hotel in cui la piccola alloggiava insieme alla famiglia. Erano lì in vacanza quando la bimba è improvvisamente scomparsa. Poi la tragica scoperta avvenuta solo alcune ore dopo. Aliyah sarebbe stata risucchiata dai tubi di scarico della piscina.

La ricostruzione

La famiglia aveva affittato una stanza in un hotel "per godersi una giornata di nuoto" quando la bambina "che amava nuotare" è sparita. Si trovava in piscina con i genitori, erano le 17.45 di sabato 23 marzo. "È stata poi trovata all'interno di un grande tubo nell'area della piscina e dichiarata morta dai paramedici, attorno alle 23.30 dello stesso giorno della scomparsa", ha dichiarato un investigatore. Si presume che il tubo aspirasse l'acqua invece di spingerla fuori. Anche un'ispezione del Dipartimento della Salute di Houston successivamente ha rilevato "molteplici violazioni".

Dalle telecamere di sorveglianza dell’hotel si vede la bambina andare sott’acqua, poi non tornare più in superficie. I soccorritori dopo aver prosciugato la vasca hanno inserito una microcamera in uno dei tubi di scarico: così hanno trovato il corpo della piccola. Sarebbe morta per "annegamento e asfissia meccanica". Si ritiene che Aliyah sia annegata per cause accidentali. Saranno comunque i risultati dell'autopsia a stabilire con chiarezza le cause del decesso.

L'addio straziante della mamma

La mamma della bambina ha reso omaggio alla figlia su Facebook con un post straziante. "Dicono che tutti abbiamo il destino segnato... ma non riesco a capire perché il tuo sia stato così... Grazie amore mio per gli 8 anni che mi hai donato al tuo fianco. Grazie ragazza mia per avermi insegnato cosa sono l'amore e un cuore nobile... Ancora non riesco ad assimilare che non sarai più qui, non so cosa fare. Spero di rivederti un giorno e che tu continui a guardarmi e ad avere quel grande sorriso che diffonde gioia. Ti sei donata ad amare sempre con il tuo cuore nobile. Ti amerò per l'eternità. Sei la cosa più bella che Dio mi ha dato e dopo ogni battaglia che abbiamo affrontato insieme, questa non l'abbiamo vinta. Riposa in pace, mia bella Wera. Per sempre tu".