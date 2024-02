Scavano buca nella sabbia per gioco, la spiaggia cede all'improvviso: bimba muore, fratellino gravissimo

La tragedia si è consumata in un istante. Una bimba di 7 anni è morta e il fratello di 9 è stato ricoverato in condizioni serie dopo essere finiti in una buca di sabbia ed essere rimasti intrappolati.

La tragedia in Florida

È accaduto martedì in una spiaggia di Lauderdale-by-the-Sea, in Florida. Secondo una prima ricostruzione i due bambini avevano cominciato a scavare, quando la sabbia ha ceduto e i due sono stati sommersi: la bambina completamente mentre il fratello aveva la testa e il petto fuori dalla sabbia. I bagnanti presenti in quel momento in spiaggia hanno chiamato i soccorsi e intanto hanno fatto il possibile provando disperatamente a scavare a mani nude e con strumenti di fortuna, come assi per evitare che la sabbia crollasse ulteriormente.

Gli agenti e i paramedici dello sceriffo di Broward sono intervenuti dopo le 15:16 all'isolato 4400 di El Mar Drive, dove le riprese di un elicottero mostravano una folla di persone in piedi attorno a un'enorme buca di sabbia che era stata recintata. I due piccoli sono stati estratti e portati in ospedale dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Il fratellino è grave.

Casi simili in passato

Non è la prima tragedia di questo tipo. Secondo un rapporto del 2007 del New England Journal of Medicine, tra il 1997 e il 2007, ci sono stati 52 casi documentati di persone sepolte in buche a causa del crollo della sabbia, 31 dei quali mortali. Le vittime avevano un'età compresa tra 3 e 21 anni.