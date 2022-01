Il rapimento della piccola Cleo, la confessione e la tentazione di darle un nuovo nome

Una bimba che scompare nel nulla, le ricerche, la paura che le venga fatto del male, poi la gioia del ritrovamento e adesso il processo con l'accusato che ammette le proprie colpe e i genitori della piccola che pensano anche di cambiarle nome per proteggerla. Sembra quasi la trama di un film, ma è pura cronaca e arriva dall'Australia. La vicenda è quella del rapimento della piccola Cleo Smith.

Il rapimento

E' il 16 ottobre 2021 quando i genitori della bambina decidono di andare in campeggio e portano la piccola con loro. La bambina però scompare. Si avvia un'imponente operazione di ricerca e 18 giorni dopo Cleo viene trovata, da sola, all'interno di una casa chiusa a chiave nella città costiera di Carnarvon, a breve distanza da dove era scomparsa.



Scattano le manette per il presunto rapitore: Terence Darrell Kelly. Si apre il processo. Durante un collegamento video dalla prigione (altre accuse si sono aggiunte inclusa un'aggressione a un agente di polizia). Kelly si dice: "Colpevole". L'uomo è stato trattenuto in custodia cautelare fino alla sua prossima apparizione in tribunale, a marzo, quando potrebbe essere fissata una data per la sua condanna e dovrebbero essere rivelati i dettagli del rapimento di Cleo. Si presume che abbia agito da solo e la polizia afferma che non ha alcun legame con la famiglia.

Un nuovo nome per Cleo

La mamma e il patrigno di Cleo intanto stanno valutando la possibilità di cambiare il nome alla piccola per proteggerla da ulteriori attenzioni. Il suo caso ha fatto il giro del mondo e adesso la famiglia vorrebbe garantirle una vita quanto più possibile normale. La famiglia ha chiesto consiglio ad altri genitori i cui figli sono stati messi inconsapevolmente sotto i riflettori.