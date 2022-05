Bambina rischia di cadere nel vuoto dal nono piano: salvata da un vicino

Un eroe, di quelli che non indossano maschera e mantello, ma agiscono silenziosamente e lasciano il segno. Lo è da ieri Shontakbaev Sabit, originario del Kazakistan e padre di quattro figli. Un uomo esile e dalla faccia mite ma che non ha esitato un attimo a sporsi dalla finestra del suo appartamento al settimo piano e trarre in salvo una bambina di tre anni che penzolava qualche finestra sopra la sua. Minuti di panico e attesa racchiusi in un video pubblicato sul canale youtube di YourOne TV. Pochi frame che testimoniano la freddezza di spirito e il grande coraggio dell’uomo che poi è stato premiato dal governo per la sua azione di salvataggio. I passanti avevano udito le urla della bambina, a penzolini sul davanzale della finestra di casa sua.

Vista la scena e capito la pericolosità della situazione hanno subito allertato i soccorsi. Le suddivisioni del Dipartimento per le situazioni di emergenza della città di Nur-Sultan, composte da sette persone e due veicoli, sono state prontamente inviate sul posto, ma è stato palese sin dal primo momento che difficilmente sarebbero arrivati in tempo. La bimba era troppo piccola, non avrebbe resistito a lungo aggrappata al cornicione. Così Sabit non ci ha pensato su due volte. Una rapida occhiata per prendere le misure della distanza dalla sua finestra a quella della piccina. Ha scavalcato e ha cercato un appiglio con i piedi per sporgersi quanto più possibile verso la piccola. Le ha poi parlato per rassicurarla e chiederle di mollare la presa al momento giusto.

Quando è riuscito ad afferrare il piede della bambina, le ha chiesto di lasciare il cornicione. La bimba è caduta tra le sue braccia e poi una persona che si trovava all’interno dell’appartamento di Sabit l’ha recuperata. Un salvataggio eroico, anche in considerazione della grande altezza a cui si trovavano. Una circostanza che non ha però impensierito l’uomo. Il tutto è accaduto mercoledì nella capitale Nur-Sultan. A quanto si è appreso la bimba sarebbe stata sola in casa. Si sarà trattato di un incidente dovuto al fatto che la finestra si muove con un movimento verso l’esterno e costringe chi la apre a sporgersi leggermente.

È evidente che una bimba piccola non possa dosare bene la forza né tantomeno capire la pericolosità del gesto, magari visto e copiato dai genitori. Sta di fatto che però ha avuto la prontezza di spirito di mantenersi al bordo della finestra e chiedere aiuto. Il governo del Kazakistan ha premiato Sabit come un eroe e gli ha conferito una medaglia per il rapido salvataggio. L’episodio ha comunque offerto l’occasione al governo di lanciare un monito ai genitori per invitarli a non lasciare bambini da soli a casa. E soprattutto di non lasciare aperte le finestre quando c’è un bimbo piccolo in casa, perché la minima distrazione potrebbe rivelarsi fatale.