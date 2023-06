Bambina di tre anni scomparsa nel nulla 53 anni fa: "Riaprite il caso"

Una bambina di tre anni scomparsa nel nulla mentre è in spiaggia, un ragazzo che confessa di averla rapita e uccisa ma viene assolto, i sospetti mai del tutto fugati. Potrebbe riaprirsi il caso di Cheryl Grimmer, la bambina inglese di tre anni scomparsa da una spiaggia australiana vicino a Wollongong nel 1970. Dopo ben 53 anni la famiglia chiede che si torni a indagare.

Nel 1970 la famiglia Grimmer si era appena trasferita in Australia dal Regno Unito. Cheryl è stata vista l'ultima volta nelle docce vicino alla spiaggia, dove aveva trascorso il pomeriggio con sua madre e due fratelli maggiori. "Mi sono voltato e la mia sorellina se n'era andata", ha detto uno di loro. Le indagini dell'epoca si sono rivelate un buco nell'acqua. Non è mai stata trovata traccia della bimba e un'inchiesta del 2011 ne ha decretato la morte anche se non il corpo non è mai stato trovato.

I testimoni riferirono di aver visto uno sconosciuto maschio che trasportava un bambino avvolto in un asciugamano verso il parcheggio della spiaggia. Un uomo, all'epoca adolescente, si è fatto avanti e ha confessato il rapimento e l'omicidio è fallito, ma la Corte Suprema ha stabilito che una confessione non poteva essere utilizzata come prova perché arrivata al termine di un interrogatorio "irregolare".

La sua identità non è nota e non è chiaro se l'uomo sia rimasto un sospettato o se anche i sospetti su di lui siano stati del tutto archiviati. Non viene detto per ragioni di tutela della privacy.

Nel 2012, una nuova indagine è stata condotta dal distretto di polizia di Wollongong sotto la Strike Force Wessel. Poi il fascicolo è stato trasferito all'Unità Omicidi irrisolti della Squadra Omicidi per potenziali ulteriori indagini. La polizia australiana ha continuato a indagare e nel 2020 il governo del NSW ha aumentato la ricompensa per le informazioni a 1 milione di dollari australiani.

La famiglia adesso ha scritto al procuratore generale del New South Wales, Michael Daley, esortandolo a riesaminare il caso. Per i parenti di Cheryl, i dettagli della confessione sono stati "confermati durante una nuova indagine del 2016-17". Si chiede a Daley di consentire una richiesta alla Corte Suprema per una nuova inchiesta e di revocare le restrizioni sui media che impediscono la pubblicazione del nome del precedente sospettato per indurre altri possibili testimoni a farsi avanti.

