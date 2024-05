Sparatoria al ristorante: bambina colpita mentre cena con la famiglia

Una bambina di 9 anni è in fin di vita dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre cenava in un ristorante con la famiglia, a Londra. Secondo quanto riferito dalla polizia londinese, due killer sono arrivati a bordo di una moto all'ingresso del ristorante, dove hanno cominciato a sparare all'impazzata in quello che è parso un blitz con modalità mafiose. L'episodio è accaduto nel cuore di Dalston, zona della movida di East London: sembra si sia trattato di una resa dei conti. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti anche tre uomini di 26, 37 e 42 anni. Le tre persone rimaste ferite sono ricoverate in ospedale: le loro condizioni sono stabili e sarebbero stati loro i veri bersagli. Andrà fatta chiarezza.

Secondo le prime indagini della polizia, non ci sarebbe un legame diretto tra gli attentatori e la bimba ferita. È stata rintracciata ed è risultata rubata la moto sulla quale viaggiavano i due killer: la piccola sarebbe dunque una vittima innocente di un'apparente resa dei conti criminale.

Teatro del fatto di sangue è stato il cuore di Dalston, una zona di tendenza e cuore della movida di East London. La polizia londinese ha promesso indagini serrate, evidenziando "la profonda inquietudine collettiva suscitata da un episodio del genere", non così comune nella capitale britannica, a differenza delle violenze di strada consumate in numero crescente negli ultimi anni - specialmente nelle periferie e col coinvolgimento di gang giovanili - con coltelli o armi artigianali.

"This was a shooting that's left a little girl fighting for her life."



DCS James Conway appeals to the public for information after four people were shot in an apparent drive-by shooting on Kingsland High Street in Hackney.



