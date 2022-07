Una bambina di 9 anni è stata uccisa a coltellate

Orrore nel Regno Unito, dove una bambina di 9 anni è stata accoltellata a morte nella contea del Lincolnshire, a Boston, cittadina inglese da cui ha poi preso il nome la più nota capitale americana del Massachusetts. È successo giovedì sera, in una zona commerciale di Boston con pochissime proprietà residenziali nelle vicinanze. La polizia ha annunciato l'arresto di due persone, i cui nomi restano per ora coperti dal riserbo investigativo, mentre l'intera zona è sotto shock per quanto accaduto e molti fiori sono stati deposti sul luogo del delitto. Gli agenti della scientifica sono stati visti lavorare sulla scena giovedì sera, prima di partire nelle prime ore di venerdì.

La sovrintendente Kate Anderson, della Lincolnshire Police, ha rassicurato la comunità sulla natura "isolata" dell'atroce episodio, ma anche sulla determinazione a fare piena luce sull'accaduto, senza risparmio di personale e mezzi impiegati nelle indagini. Le indicazioni investigative raccolte dai media locali sono ancora abbastanza vaghe: l'unica certezza al momento è che la polizia indaga per omicidio.

Priti Patel, segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, si è detta "sconvolta" per l'incidente.

I am appalled to hear of the tragic death of a nine-year old girl in Boston, Lincolnshire, last night. My heartfelt sympathies go out to her family.



The police have my full support to conduct a thorough investigation and it is important we allow them the space to do so.