Bambina di 20 mesi viene colpita da un grosso chicco di grandine e muore in ospedale

A Bisbal d'Empordà, comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna, una bimba di soli 20 mesi è morta dopo essere stata colpita da un enorme chicco di grandine. La bambina è stata trasferita nell'ospedale Josep Trueta di Girona con un trauma cranico, ma non ce l'ha fatta: come riferiscono i media spagnoli, è deceduta per le gravi ferite riportate. La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Nello stesso ospedale è stata ricoverata anche un'altra donna (poi dimessa), sempre a causa della violenta grandinata che ha colpito la zona.

Pedregada important a diversos municipis de les comarques de Girona. ? Vilert (Esponellà, el Pla de l'Estany) @Roser_alberti pic.twitter.com/po1EWaLrJz — Meteocat (@meteocat) August 30, 2022

La grandinata ha colpito nel pomeriggio di ieri il comune di La Bisbal d'Empordà e altre località della provincia di Girona. Un temporale fortissimo con chicchi di grandine che hanno superato anche i 10 centimetri di diametro come si vede dalle tante immagini che sono state postate sui social. Diversi i danni segnalati: la grandine ha distrutto i vetri di alcune auto e danneggiato i tetti di alcune abitazioni.

Un video della violentissima grandinata

Leggi le altre notizie sull'homepage di Today