La bambina tornata nella sua città distrutta dalla guerra

Quando i genitori di Masha, che ha 11 anni, hanno visto i mezzi militari muoversi nelle strade della loro città, non ci hanno pensato due volte e hanno pianificato la fuga. La guerra era arrivata, a casa loro. Nei boschi di fronte si muovevano già i soldati. Era il 24 febbraio, il giorno stesso dell'avvio dell'invasione su larga scala che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. I soldati sono arrivati dalla Bielorussia fino alle porte della capitale, occupando le città che si trovavano in mezzo. Hostomel, sede anche di un aeroporto civile, è stata tra i primi obiettivi. Masha e i genitori vivevano proprio lì. Sono scappati in una zona più tranquilla dell'Ucraina il 25 febbraio, ma, ad aprile, hanno fatto ritorno a casa loro. Come tanti abitanti della zona: Bucha e Irpin sono da queste parti.

Tornando, i genitori hanno trovato la casa pressoché intatta. Nel giardino c'erano ancora i fiori seminati prima della guerra. Ma, nel loro quartiere, metà delle case sono sventrate, spazzate via dai missili russi. Hanno capito subito che i russi si erano installati a casa loro. Inequivocabili i resti di una "vita vissuta" per almeno un mese, forse poco più, come le bottiglie di alcol vicino ai letti, finché l'esercito russo non è stato costretto a ripiegare abbandonando queste città e lasciandosi dietro le spalle morte e devastazioni. La famiglia di Masha è stata tutto sommato fortunata, perché può ricominciare a vivere a casa sua.

A Masha, prima della guerra, piaceva disegnare. Per Natale aveva realizzato un abete adornato con chicchi di sale. Uno dei pochi disegni che ha fatto dopo il ritorno è spezzato a metà, e quasi non vuole mostrarlo. Prima dice di no, che non ne ha più fatti; poi cambia idea e apre il quaderno, riposto ordinatamente in un cassetto. A sinistra una villetta con la lavanda, e una sua parente che non vedeva da sei mesi. A destra il foglio è rimasto bianco.

La incontriamo a Hostomel. Ci mostra le case degli altri, mentre cammina lungo la strada in cui vive. Snocciola i nomi delle amiche con cui giocava. Per tutte c'è una risposta sola: "E' andata via" (con la famiglia, altrove, a cercare di sopravvivere). E quando tornerà? Anche in questo caso la risposta è sempre la stessa: "Non lo so". Con l'innocenza dei bambini, a volte dice "presto", ma non sa più nulla di loro. La scuola è ricominciata, ma a distanza, perché è più sicuro. Anche se queste zone sono ora tranquille e non c'è più un solo soldato russo. Ma per quanto? Proprio in questi giorni si parla dell'ingresso in guerra della Bielorussia: il segnale di una nuova possibile invasione da nord verso Kyiv?

Masha ha fatto in tempo a sentire i missili sulla sua testa, prima che mamma e papà la portassero al sicuro. Forse ha intravisto anche i mezzi russi aggirarsi nelle strade del suo quartiere o i soldati muoversi a macchia nel bosco. Non si è ferita, non è morta, non ha subìto violenza, ma si porta dentro la guerra come tutti gli altri ucraini. Ha poche parole quando le chiediamo qualcosa, ed è il raconto della madre Natalia a rivelarci i dettagli. Masha guarda verso dove la strada finisce. Intanto muove gli occhi con un tic che prima non aveva. Un giorno le passerà. Ce lo auguriamo tutti, di cuore.

(Intervista di Olena Kozlovska, riprese di Xackery Irving)