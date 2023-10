Più di 60 bambini sono finiti in ospedale per aver mangiato dolci alla cannabis

Oltre 60 bambini sono finiti in ospedale dopo aver mangiato dolci alla cannabis. I piccoli della scuola elementare di St. Ann's Bay, a circa 80 chilometri da Kingston, la capitale della Giamaica, sono stati ricoverati in nosocomio con vomito e allucinazioni.

A rendere nota la tragica notizia è la ministra dell'Istruzione Fayval Williams, spiegando su X (l'ex Twitter) che nessuno dei bambini, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, versa in gravi condizioni. "I medici e gli infermieri stanno facendo tutto il possibile per guarire gli studenti'', ha scritto Williams, aggiungendo che molti dei bambini hanno dovuto essere sottoposti a una flebo endovenosa. ''Un bambino ha detto di aver mangiato un solo dolcetto. Questo dimostra quanto sia pericoloso questo prodotto'', ha aggiunto.

Just returning from St. Ann’s Bay hospital. The doctors & nurses are doing all they can to ensure the students recover. Several were on intravenous (I V) drip. Mommies and daddies are present. One little boy said he only had ONE sweetie. That’s how potent this product is. DANGER! pic.twitter.com/rBInWvgICp