I bambini con i dread potranno tornare a scuola

Dopo essere stati esclusi dall'istruzione per via dei loro dreadlocks, più di mille bambini potranno ora tornare sui banchi di scuola dopo quasi un decennio. Succede in Malawi dove, grazie ad una decisione storica di un giudice, i ragazzi con la capigliatura resa famosa nel mondo da Bob Marley e che è uno dei simboli della religione rastafariana, saranno di nuovo ammessi in aula senza essere obbligati a tagliarsi i capelli come gli era stato richiesto in precedenza.

In Malawi, dove la scuola primaria è gratuita, in passato vigeva l'obbligo per tutti i bambini di tagliarsi i capelli, ritenendo i dreadlock (noti anche semplicemente come dread) antigienici. Questo particolare tipo di capigliatura, che consiste nell'annodare i capelli che non possono essere poi pettinati, ha in realtà per la comunità rastafariana un significato più profondo.

Il rastafarianesimo si è sviluppato in Giamaica negli anni '30 ed è un sistema di credenze afrocentrico basato su alcuni principi della Bibbia e che si oppone al colonialismo occidentale e che vede bell'imperatore di Etiopia, Hailé Selassié I, detto anche Ras Tafari un eletto di dio. Per alcuni è una religione, per altri uno stile di vita, ha detto Ezaius Mkandawire, padre e leader della comunità rastafariana a Lilongwe, capitale del Malawi. Mkandawire è tra quelli che hanno visto i loro figli esclusi dalle scuole pubbliche a causa dei loro dread.

Come riporta il Guardian, all'interno della piccola minoranza del Paese, si stima che circa 15mila persone seguano il rastafarianesimo come religione e altre migliaia lo abbiano adottato come stile di vita incentrato su alcuni principi, che Mkandawire chiama "livity". Sono diversi i passaggi nell'Antico Testamento che indicano il valore sacro dei capelli, motivo per cui tagliarli o usare "un rasoio" è una vera e propria dissacrazione per i credenti della comunità, come lo era per i nazirei come Sansone.

Dopo la decisione storica della Corte Suprema del Malawi, ora sono state inviate lettere a circa 7mila scuole per informare gli insegnanti che l'esclusione dei bambini con i dread è stata dichiarata incostituzionale. Il giudice della Corte Suprema, Zione Ntaba, che ha presieduto la lunga revisione giudiziaria della politica governativa, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione di informare le scuole statali che devono ammettere i bambini rastafariani entro il 30 giugno.

La sentenza ha spinto diversi membri della comunità a chiedere un risarcimento al governo per l'esclusione dei loro figli da scuola, affermando che i loro diritti sono stati violati dalla "politica arcaica" fin qui attuata. Mkandawire ha dichiarato che la loro campagna affinché il governo affronti i danni causati dal divieto continuerà, chiedendo l'istituzione di speciali programmi professionali e prestiti per aiutare i giovani che hanno perso anni di insegnamento. "Non stiamo lottando con il governo o lanciando pietre, ma stiamo cercando di ragionare con loro", ha detto Mkandawire, aggiungendo che a causa del divieto alcuni giovani sono scivolati in attività criminali.

Tra gli altri genitori che hanno lasciato testimonianze, Pemphero George ha parlato dell'angoscia che ha provato quando i suoi figli sono stati mandati a casa da scuola a causa dei loro capelli. "Il diritto dei miei figli all'istruzione e alla libertà di associazione è stato messo in discussione". George, che gestisce una piccola bancarella a Lilongwe dove vende berretti fatti a mano, piante di zenzero e frutta, non poteva permettersi di mandare i suoi tre figli a una scuola privata ed è stata così costretta a tagliare loro i capelli per garantirgli un'istruzione adeguata.

"Non ho avuto altra scelta se non quella di tagliare i loro dread, cosa che non è stata affatto facile", ha detto George. "È stato doloroso vedere i miei figli allontanarsi dagli insegnamenti di Jah. Tagliare i capelli significa disobbedire ai comandamenti di Dio, secondo il nostro credo religioso", ha infine concluso. Nonostante il sollievo provato dopo la sentenza del tribunale, George ha aggiunto che molti genitori rastafariani si sentiranno comunque sempre giudicati.

Tra le altre cose, i rastafariani si erano anche lamentati di essere stati esclusi da un accordo del giugno 2021, quando il Comitato per gli Affari Pubblici (un'organizzazione della società civile malawiana) aveva incoraggiato musulmani e cristiani a firmare un memorandum d'intesa che avrebbe permesso agli studenti musulmani di indossare l'hijab o il velo a scuola.