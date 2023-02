Salvati in extremis 28 bambini di una scuola elementare

Sfiorata la strage: 28 bambini di una scuola elementare nella provincia di Sidi Bel Abbes nell'ovest dell'Algeria, hanno rischiato di morire asfissiati per una fuga di "monossido di carbonio emesso da un impianto di riscaldamento a gas" utilizzato per scaldare le aule. Gli alunni, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, in crisi respiratoria, sono stati prima soccorsi sul posto e poi trasferiti all'ospedale della città di Sidi Bel Abbes.

Fortunatamente non si sono registrati casi gravi, anche se alcuni alunni hanno perso conoscenza. Secondo il direttore sanitario della provincia, Mohamed Kounia, i bambini "sono in buona salute" anche se sono ancora sotto osservazione medica. Secondo i dati ufficiali della protezione civile, dall'inizio di quest'anno più di 60 persone sono morte in Algeria a causa dell'inalazione di monossido di carbonio.