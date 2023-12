Aisha, la neonata morta nel bombardamento della sua casa a Gaza

Settantasette giorni di guerra. E nessuna tregua all'orizzonte. A Rafah una bambina di tre giorni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio distrutto da un bombardamento israeliano. Un testimone, Amin Almasry, ha raccontato ai media internazionali di come due missili abbiano colpito l'edificio in cui si trovava. Tra i sopravvissuti estratti dalle rovine c'erano anche una donna che aveva recentemente avuto un parto cesareo e la sua bambina neonata: "Siamo riusciti a trascinarla fuori, la bambina stava soffocando". E poi: "Le abbiamo salvato la vita all'ultimo momento. Non riuscivamo a vederla a causa del fumo, l'abbiamo cercata con le mani. Mio cugino l'ha portata fuori perché potesse respirare bene".

La tragedia della famiglia Zoarab

Ma non tutti ce la fanno: a Gaza i bambini muoiono ogni giorno. Migliaia sono deceduti in due mesi e mezzo di guerra. Fa il giro del mondo la storia di Aisha, nata in mezzo alla guerra, in un ospedale senza elettricità in una città del sud di Gaza che è stata bombardata quotidianamente. La sua famiglia l'aveva chianata al-Amira Aisha, "Principessa Aisha”. Non aveva compiuto tre settimane quando è stata uccisa martedì in un attacco aereo israeliano che ha distrutto la sua casa di famiglia.

Stava dormendo quando un attacco israeliano ha raso al suolo il loro condominio a Rafah prima dell'alba, ha detto all'Associated Press Suzan Zoarab, la nonna del bambino e sopravvissuta all'esplosione. Funzionari dell'ospedale hanno detto che 27 persone sono morte tra le macerie, tra cui Amira e suo fratello di 2 anni, Ahmed. "Aveva solo 2 settimane. Il suo nome non era nemmeno stato registrato", ha detto Suzan. I genitori di Aisha e Ahmed sono sopravvissuti: la madre Malak con ustioni e contusioni sul viso, il padre Mahmoud con il bacino fratturato.

La famiglia Zoarab era tra le poche rimaste a vivere nelle proprie case. Dall'inizio della guerra gli sfollati sono circa 1,9 milioni, più dell’80% della popolazione: hanno trovato rifugio nelle scuole delle Nazioni Unite, negli ospedali, nelle tendopoli o per strada. Gli Zoarab erano rimasti nel loro condominio a tre piani, tutti insieme al piano terra, credendo che sarebbe stato più sicuro. Avvolta in un piccolo lenzuolo bianco, Aisha è stata sepolta dai familiari superstiti in un vicino cimitero.

A Gaza 20mila morti

Il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza si aggira intorno alle 20.000, secondo il ministero della Sanità. La stragrande maggioranza è stata uccisa negli attacchi aerei israeliani che hanno colpito incessantemente l’enclave assediata di Gaza per due mesi e mezzo, spesso distruggendo case con famiglie all'interno. Israele afferma che sta colpendo obiettivi di Hamas in tutta Gaza e incolpa i militanti per la morte di civili perché operano in aree residenziali.

"È necessario più che mai che i leader mondiali garantiscano un cessate il fuoco, adesso - si lege in un appello di Save the Children - Ogni ora che passa sempre più bambini pagano il prezzo del fallimento della politica con la loro vita e il loro futuro. Fino a quando il cessate il fuoco non sarà garantito, non ci sarà alcun posto sicuro a Gaza". La fine della guerra non si intravede all'orizzonte. È stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza. Nell'ultima bozza sarebbe sparita la "fine immediata" dei combattimenti. Hamas ora esclude qualsiasi altro rilascio di ostaggi fino alla fine del conflitto.

Rischio carestia è reale per 2,4 milioni di Gazawi

Gaza sta sprofondando in una crisi umanitaria senza precedenti: secondo un rapporto del sistema di monitoraggio della fame delle Nazioni Unite, mezzo milione di persone, quasi un quarto della popolazione di questo territorio controllato da Hamas, stanno affrontando la carestia. E nelle prossime sei settimane tutti i 2,4 milioni di abitanti rischiano di ritrovarsi nella stessa situazione.