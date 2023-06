I bambini morti stanotte sotto le bombe a Kiev

Tre persone tra cui due bambini sono state uccise questa notte in un attacco aereo russo su Kiev, ha detto l'amministrazione militare della capitale ucraina. "Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nel distretto di Desnyanskyi", hanno scritto su Telegram le autorità della città. Gli allarmi antiaerei sono scattati nelle regioni di Kiev, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernigov e Donetsk.

Le vittime degli attacchi delle scorse ore sono due bambini e un adulto: più di una dozzina di persone sono rimaste ferite, secondo funzionari ucraini. La Russia ha sottoposto la capitale ucraina a regolari attacchi aerei con missili e droni. Gli ultimi attacchi sono avvenuti nei distretti orientali di Desnyanskyi e Dniprovskyi.

Uno dei bambini uccisi aveva tra i 5 e i 6 anni, mentre l'altro aveva 12 o 13 anni, ha scritto su Telegram l'amministrazione militare della città di Kiev. L'attacco è stato il quarto di questa settimana e arriva dopo che nel mese di maggio sono stati lanciati 17 attacchi contro la capitale ucraina, la maggior parte dei quali di notte. Oggi è il giorno numero 463 della guerra in Ucraina.

Russian ballistic missiles debris fell on the residential building in Desnyanskyi district, explosion blew out the windows. Kyiv city administration confirm 1 dead and 3 injured. pic.twitter.com/HYjEhHTsen