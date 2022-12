Bimbo di 10 anni muore per salvare altri due ragazzini caduti nel lago ghiacciato

Eroe ad appena dieci anni. È il destino di Jack Johnson, il bambino morto nel tentativo di salvare la vita di altri due bambini di 8 e 11 anni che domenica sono caduti caduti nelle acque gelide di un lago vicino a Solihull, nei sobborghi di Birmingham. Jack ha visto uno dei ragazzini finire in acqua e si è lanciato in suo aiuto. Purtroppo però nessuno dei tre è riemerso. Si è salvato solo un quarto ragazzino, di sei anni, che adesso è in ospedale in gravi condizioni.

L'allarme è scattato intorno alle 14.30 ??di domenica. Al numero di emergenza è arrivata la segnalazione di un gruppetto di bambini caduti nel lago ghiacciato al Babbs Mill Park nell'area Kingshurst di Solihull, West Midlands. Prima sono intervenuti i passanti, poi la polizia e vigili del fuoco. I corpi sono stati recuperati uno a uno. Per tre di loro era troppo tardi.

La zia di Jack, Charlotte McIlmurray, ha raccontato in un post su Facebook del gesto eroico del nipotino: "Ne ha visto uno attraversare il ghiaccio ed è corso a cercare di salvarlo. Siamo solo devastati dalla scoperta che è morto cercando di salvare tre ragazzi che non conosceva nemmeno".

"Abbiamo lavorato a fianco dei colleghi dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sanitaria per fare tutto il possibile. Purtroppo non è stato possibile rianimare i tre piccoli, i nostri pensieri vanno ora alla loro famiglia e ai loro amici in questo momento profondamente devastante", ha dichiarato il portavoce della polizia delle West Midlands.