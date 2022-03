I quattro bambini morti dopo aver mangiato delle caramelle: ipotesi avvelenamento

Manjana aveva cinque anni, Sweety ne aveva tre, Samar appena due anni. E poi Arun, anche lui cinque anni, che viveva accanto alla famiglia degli altri tre bambini. Sono tutti morti in circostanze misteriose nel distretto di Kushinagar nell’Uttar Pradesh, regione a nord dell’India. Morti dopo aver ingerito delle caramelle probabilmente alterate con una sostanza velenosa. Sarebbe stato, quindi, tutto intenzionale. Ma sul fatto, a fatica, sta indagando la polizia locale. I giornali indiani raccontano solo di questo ‘incidente’ terribile che è costato la vita a quattro bambini. Quattro anime innocenti che dinanzi a delle caramelle posizionate, pare, lungo la strada della loro abitazione non avrebbero resistito.

Le avrebbero mangiate tutte, in un sol boccone. Immediata la reazione: tre di loro avrebbero perso subito i sensi rovinando sull’asfalto. Il quarto bambino è riuscito a chiamare aiuto gridando e avvertendo così i suoi genitori. Poi anche lui è finito a terra. I genitori allarmati hanno chiamato immediatamente i soccorsi sperando si trattasse di un malore. E’ scoppiata anche una polemica per un presunto ritardo nell’arrivo dei soccorsi, ma per i bambini non c’era più nulla da fare. Pare che i piccoli avessero trovato queste caramelle ancora incartate posizionate di fronte alle loro case.

Un invito troppo ghiotto per dei bambini e questo rende quanto accaduto ancora più crudele. Un piano diabolico architettato da non si sa chi, forse per punire le famiglie colpendo i più piccoli, gli innocenti. Già, perché visto quello che è accaduto e la letalità della sostanza iniettata nelle caramelle il dubbio che l’avvelenamento sia stato frutto di un crimine premeditato è diventato quasi una certezza.

Come confermato anche dal sovrintendente di zona, Polizia Ritesh Kumar Singh che ha prontamente dichiarato di avere avviato un'inchiesta: "Sospettiamo che qualche criminale abbia volontariamente lasciato le caramelle avvelenate sulla strada. Stiamo esaminando la carta che le avvolgeva, non lasceremo nulla di intentato per trovare i colpevoli". Non potendosi avvalere dell’ausilio di telecamere, a supporto dell’attività della polizia ci sono solo le testimonianze di chi magari transitava in zona in quel momento e le indagini sugli involucri delle caramelle. Il Primo Ministro dell'Uttar Pradesh ha espresso le condoglianze per la morte dei quattro bambini e ha dato istruzioni per fornire un’assistenza immediata alle famiglie delle vittime.