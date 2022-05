Orrore in strada: trovati due cadaveri di bambini. Ipotesi infanticidio

È mistero sul ritrovamento del cadavere di due bambini avvenuto l’altra mattina ad Hanau, in Germania. Poco prima delle 7.30 è stato un passante a lanciare il primo allarme: ha visto un bambino privo di sensi steso su un marciapiede di fronte un edificio residenziale a più piani. Ha allertato subito le forze dell’ordine che, arrivate sul posto, hanno capito che non si trattava di un semplice malore. Il ragazzino, dell’età di 11 anni, è stato trasportato in ospedale e subito sottoposto alle cure da parte dei sanitari. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: è morto dopo tre ore dal suo arrivo in ospedale. I medici non sono riusciti a salvargli la vita, troppo gravi le ferite riportate.

Nel frattempo le indagini delle forze dell’ordine sono proseguite e hanno portato a scoprire il corpo di una bimba disteso sul balcone di un appartamento al nono piano che fa parte dello stesso complesso residenziale dinanzi al quale è stato ritrovato il ragazzino. All’arrivo dei sanitari la bimba, 7 anni, però era già morta. La ricostruzione della dinamica è ancora avvolta nel mistero. Si sa che i due ragazzi erano fratello e sorella. La polizia tedesca ha aperto una indagine, l’accusa – al momento formulata a carico di ignoti - è di infanticidio.

L’attenzione si sarebbe concentrata sin da subito, secondo quanto riportano i media locali, sul padre dei bambini. Ma al momento non ci sono conferme né tantomeno risulta che siano stati effettuati arresti. I media hanno anche riportato indiscrezioni secondo le quali ci sarebbero precedenti familiari nel delitto. La bimba pare avesse delle ferite attorno al collo. Il fratellino aveva molteplici ferite interne, si pensa dovute a una caduta da una grande altezza. In questo caso dovrà accertarsi se si sia trattato di una caduta volontaria, magari per sfuggire a qualche tipo di violenza in casa, oppure indotta.

Ovviamente saranno l’autopsia e le risultanze dei rilievi a chiarire sia la causa delle due morti sia ancora la dinamica. Per dare un volto all’assassino e giustizia ai due bambini la polizia sta accelerando nelle indagini. Per questo si cerca anche l’aiuto di tutti coloro possano fornire informazioni utili a ricostruire la dinamica. Residenti che abbiano sentito delle urla o che abbiano notizie sugli occupanti dell’appartamento e passanti che abbiano notato qualcosa di anomalo.