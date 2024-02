Tre fratellini trovati morti nella loro casa: "Sono stati uccisi"

Tragedia a Bristol, dove domenica mattina tre bambini sono stati trovati morti in casa a Sea Mills. Si tratta di due maschietti e una femminuccia. Una donna di 42 anni è stata arrestata per omicidio.

La polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione. Una volta giunti sul posto hanno trovato i bimbi privi di vita. In casa c'era la donna, ora sotto accusa e adesso piantonata in ospedale.

La polizia di Avon e Somerset ha diramato una stringata nota, in cui conferma l'arresto ma non vengono forniti dettagli su quanto accaduto. Le cause del decesso non sono state rese note. Neppure l'età dei bambini è nota. Pare che nei giorni scorsi la polizia fosse già intervenuta nella stessa abitazione e sul precedente sono in corso accertamenti. Secondo quanto riporta la stampa locale, i vicini descrivono la donna come "adorabile" e "sorridente". Cosa sia accaduto tra le mura domestiche resta un mistero.

"È quasi impossibile trovare le parole per descrivere le devastanti notizie di questo pomeriggio da Sea Mills, Bristol", il commento su X del sindaco Marvin Rees.

Di episodio "incredibilmente tragico e straziante" ha parlato l'ispettore capo del quartiere Vicks Hayward-Melen. "Le mie più sincere condoglianze - ha proseguito - vanno ai cari dei bambini e ci assicureremo che ricevano sostegno attraverso la nostra unità di collegamento familiare. Crediamo che si tratti di un incidente isolato e che non vi siano ulteriori rischi per la comunità nel suo insieme, tuttavia gli agenti rimarranno sul posto per rassicurare chiunque abbia domande o dubbi".

La vicenda ha scosso fortemente tutta la comunità locale e la Sea Mills Primary School, in segno di lutto, ha annunciato la chiusura nella mattinata di oggi lunedì 19 febbraio.