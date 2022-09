Bambini trovati morti nelle valigie: c'è la svolta, arrestata la madre

La storia ha scosso Auckland nelle settimane passate. Una donna di 42 anni, sospettata di aver ucciso i due figli piccoli, i cui resti sono stati trovati in alcune valigie l'11 agosto in Nuova Zelanda, è stata arrestata in Corea del Sud. A comunicarlo è stata la polizia sudcoreana. La donna, ritenuta la madre dei due bambini morti, neozelandese di origine coreana, è stata arrestata per omicidio su richiesta della Nuova Zelanda. La polizia venti giorni fa aveva identificato i resti dei due bambini che avevano 7 e 10 anni all'epoca del decesso.

La donna sarà soggetta a procedure di estradizione, hanno aggiunto le polizie dei due paesi che hanno cooperato nell'indagine. "Giovedì la polizia ha arrestato la sospettata in un appartamento nella città portuale di Ulsan", dopo una lunga sorveglianza portata avanti anche con le telecamere a circuito chiuso. Il caso è molto delicato e le indagini, definite dagli inquirenti "molto difficili", sono solo all'inizio.

I resti erano stati trovati in valigie in Nuova Zelanda il mese scorso. Una famiglia stava frugando in due grosse valigie acquistate a un'asta assieme ad altri oggetti abbandonati da tempo in un deposito della città, quando era emerso l'orrore. La famiglia che ha trovato i corpi non è in alcun modo collegata alle morti.

In base alle prime analisi è subito sembrato che i bambini fossero morti da tempo e che i loro corpi fossero stati conservati nelle valigie all’interno del box per almeno tre o quattro anni. La donna fermata ieri è sospettata di essere fuggita in Corea del Sud nel 2018 dopo aver ucciso i suoi bambini di 7 e 10 anni ad Auckland, hanno detto le autorità. Un tribunale sudcoreano valuterà se estradarla. I contorni della vicenda sono ancora tutti da definire.