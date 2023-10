Bambini ostaggi di Hamas: Ohad compie 9 anni da prigioniero

Ohad Zichri è un bambino come tanti: ama giocare col cubo di Rubik e giocare a tennis. Oggi, 23 ottobre, è il suo compleanno: nove anni. A differenza dei suoi coetanei però non potrà festeggiare. Per lui niente festa, torta o regali. Ohad è bambino israeliano rapito da Hamas e portato a Gaza. È un ostaggio. Insieme a lui ci sono la madre Keren e i nonni.

La sua storia è raccontata dai parenti scampati alla furia di Hamas e rilanciata tramite social anche dalle istituzioni. Anche l'Ambasciata di Israele in Italia ha condiviso un'immagine di Ohad. Nella foto è felice, morde una medaglia e guarda sorride.



Il fratello Roi, intervistato da Canale 12, ha detto che se potesse parlargli gli direbbe di "essere forte e di sapere che gli vogliamo bene". Ohad (che in italiano vuol dire 'Regno') è uno dei circa 30 bambini, femmine e maschi, rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre.

Tra loro anche due sorelline di appena tre anni: Emma e Yuli. "Non si può sopportare il pensiero che ci siano bambini tra gli ostaggi a Gaza. Questa è una totale mancanza di umanità", si legge in un post dell'ambasciata israeliana in Italia.

