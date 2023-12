"Nella Striscia di Gaza 24mila bambini palestinesi orfani di almeno un genitore"

I bombardamenti israeliani a Gaza hanno reso orfani circa 25mila bambini palestinesi. Lo indica un report di Euro-Med Human Rights Monitor, che ha precisato come il dato si riferisca alla morte di uno o entrambi i genitori. L'organizzazione ha segnalato anche l'uccisione di poco meno di 10mila bambini, provocata in maniera diretta o indiretta dalle bombe di Tel Aviv. Circa 640mila bambini sono rimasti senza casa, dopo che gli edifici in cui abitavano o si erano rifugiati sono state parzialmente o totalmente distrutte dall'esercito israeliano. Sono inoltre 217 le scuole danneggiate o distrutte nella Striscia di Gaza. Senza strutture educative, il futuro dei bambini che sopravviveranno a questa guerra appare ancora più incerto.

Bambini e neonati morti a Gaza

Euro-Med Monitor ha precisato che 23.012 palestinesi sono stati uccisi finora negli intensi attacchi aerei e di artiglieria israeliana sulla Striscia di Gaza. Tra questi 9.077 sono bambini. Secondo gli autori del report il numero totale di morti infantili è destinato a superare le 10mila unità. Al computo si teme andranno aggiunte le centinaia di bambini rimasti intrappolati sotto le macerie di edifici distrutti. Per loro le possibilità di sopravvivenza sono ridotte all'osso.

Il numero di vittime comunicato il 9 dicembre da Euro-Med Monitor risulta superiore rispetto a quello diffuso il 15 dicembre dal ministero della Sanità della Striscia di Gaza, gestito da Hamas, che ha affermato che il bilancio delle vittime della guerra tra Israele e Hamas nell'enclave palestinese è salito ad almeno 18.787. Secondo il ministero, nel conflitto sono rimaste ferite 50.897 persone.

Va ricordato che tra le migliaia ad aver perso la vita moltissimi erano neonati. "Circa 700mila bambini sono stati colpiti dal genocidio israeliano di Gaza, un numero che include coloro che sono stati uccisi, feriti e gli sfollati interni", si legge nel documento. Il gruppo che opera in difesa dei diritti umani ha affermato che le agenzie delle Nazioni Unite come l'Unicef si sarebbero rifiutate di ammettere il numero effettivo di vittime. Rivelarlo, secondo Euro-Med Monitor, significherebbe ammettere di non riuscire a svolgere il proprio ruolo in difesa dei bambini dei civili palestinesi innocenti.

Salute mentale dei bambini palestinesi

Gli attacchi israeliani in corso hanno lasciato oltre 18mila bambini palestinesi feriti. Molti si trovano in condizioni critiche. Sono decine coloro che hanno subito amputazioni, perdendo mani, gambe e/o braccia, mentre centinaia di altri hanno subito gravi ustioni a varie parti del loro corpo. "I bambini di Gaza sono stati sottoposti ad attacchi indiscriminati da parte di Israele in mezzo a un genocidio che è in corso da tre mesi consecutivi", ha dichiarato in una nota il portavoce di Euro-Med Monitor, "mentre a un gran numero viene negato l'accesso al cibo e / o all'acqua pulita. Molti di questi bambini sono stati costretti a fuggire sotto il fuoco, il che ha peggiorato le loro già precarie situazioni psicologiche". I bambini di età inferiore ai 18 anni, che costituiscono il 47% dei 2,3 milioni di persone che vivono nella Striscia di Gaza, già soffrivano di problemi di salute mentale. Già prima dell'attuale ciclo di bombardamenti quattro bambini palestinesi su cinque erano soliti riferire di aver sperimentato depressione, tristezza o paura. Dopo questa guerra non si riesce neppure a prevedere quale sarà l'impatto sulla salute mentale dei minori.

Epidemie e malattie nella Striscia

Il report precisa che oltre 1milione e 840mila abitanti di Gaza sono da considerarsi "sfollati interni", avendo abbandonato l'area Nord della Striscia per dirigersi verso i territori meridionali, dove erano stati spinti dalle indicazioni dell'esercito israeliano. Molte famiglie con bambini stanno vivendo in strutture gravemente sovraffollate che non sono né destinate né adatte per il riparo. Secondo l'organizzazione per i diritti umani i bambini, soprattutto quelli rimasta a Gaza City e nelle aree settentrionali, riescono a mangiare a malapena un pasto al giorno. Spesso privi di adulti che possano guidarli e aiutarli, molti di loro usano metodi rischiosi e malsani per accendere fuochi per cucinare. C'è poi la questione delle epidemie e malattie trasmissibili, che si stanno rapidamente diffondendo a causa delle condizioni indegne in cui vivono le persone nella Striscia. Le crisi sono ripetute e costanti: manca acqua potabile sicura oppure si verifica l'arresto delle pompe per le acque reflue. In tanti casi manca l'assistenza sanitaria e l'igiene personale in centri di accoglienza che diventano sempre più sovraffollati.

Le responsabilità di Israele

L'organizzazione Euro-Med Monitor, con sede a Ginevra, ha sottolineato che "Israele deve essere ritenuto responsabile delle sue chiare violazioni del diritto internazionale umanitario, che sono evidenziate dall'uccisione e dal prendere di mira i bambini palestinesi", accusando il governo guidato da Benjamin Netanyahu di negare "i loro bisogni speciali per vaccini, cibo, vestiti e riparo, esigenze che sono chiaramente riconosciute nelle Convenzioni di Ginevra e nei loro protocolli del 1977".