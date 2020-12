Il caso dei bambini con una crescita anomala dei peli dopo l'errore di un'azienda farmaceutica

Una ventina di bambini alle prese con problemi di peluria su tutto il corpo dopo che per errore era stato somministrato loro il minoxidil, un farmaco per favorire la crescita dei capelli, anziché l’omeprazolo che viene invece usato per il trattamento del reflusso gastroesofageo. Il caso era balzato alle cronache in Spagna nell’agosto del 2019, ora a un anno e mezzo di distanza - riferisce l’agenzia Efe - il Tribunale di Torrelavega, in Cantabria, ha ricevuto una lettera firmata dal rappresentante legale di alcuni genitori nella quale viene sollecitata una perizia da parte del medico legale. Nel periodo di assunzione del minoxidil, i ragazzini avevano sviluppato l’ipertricosi, detta anche sindrome del lupo mannaro e caratterizzata da un aumento anomalo dei peli su tutto il corpo. Stando alla missiva inviata al Tribunale la maggior parte dei minori sta facendo ancora i conti con una crescita anormale dei capelli e più in generale della peluria. E tutto ciò nonostante siano stati sottoposti ad un ciclo di coordinato di cure e seguiti da dermatologi, pediatri e psicologi.

Il medicinale sotto accusa - riferiva “El Pais” in un articolo dell’epoca - era stato importato in Spagna dall'India da una società di Malaga. A quanto pare alcuni lotti del prodotto erano contaminati da minoxidil che però si usa per favorire la crescita dei capelli. I genitori avevano denunciato fin dall’inizio che c’era qualcosa di strano. “A mio figlio sono cresciuti i capelli sulla fronte, sugli zigomi, sulle braccia, sulle gambe e sulle mani ... Aveva le sopracciglia di un adulto. È stato molto spaventoso, non capivamo cose stesse accadendo” aveva raccontato la madre di un bambino al quotidiano spagnolo. Ma secondo 'La Vanguardia' il processo è ancora in alto mare: da qui la richiesta dei genitori che ora chiedono giustizia.