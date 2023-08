Si rompe un cavo della seggiovia: sei bambini intrappolati sopra un burrone

Soccorritori al lavoro per salvare sei bambini rimasti intrappolati in una seggiovia a quasi 300 metri di altezza. Stavano utilizzando l’impianto a fune per raggiungere la scuola, che si trova nella zona montuosa di Battagram, in Pakistan, a circa 200 chilometri a Nord di Islamabad. Rimaste bloccate sopra il burrone anche due maestre. L’incidente sarebbe avvenuto alle 7 del mattino ora locale (le 2 in Italia), a causa della rottura di un cavo.

Un elicottero dell’esercito sta tentando di portare in salvo le persone rimaste bloccate sulla seggiovia, rimasta appesa a un unico cavo, ma le forti raffiche di vento stanno rendendo difficili le operazioni di salvataggio.

Gli impianti a fune sono molto utilizzati nelle regioni montuose settentrionali del Pakistan per spostarsi da un villaggio all’altro. Dopo l’incidente il primo ministro ad interim del Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar ha "ordinato alle autorità di condurre ispezioni di sicurezza di tutte queste seggiovie private per garantire che siano sicure".

