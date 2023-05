Trovati vivi i 4 bambini scomparsi dopo l'incidente aereo: "Sopravvissuti per settimane nella giungla"

Per i giornali di Bogotà è un "miracolo". Un'incredibile storia arriva dalla Colombia. Dopo lunghe e difficili ricerche, sono stati ritrovati vivi i quattro minori che si trovavano a bordo di un aereo schiantatosi al suolo l'1 maggio scorso nel dipartimento meridionale di Caquetá, causando la morte dei due piloti e della madre dei bambini. La notizia è stata diffusa via Twitter dal presidente della Repubblica, Gustavo Petro: "Una grande gioia per il nostro Paese".

L'incidente aereo risale all'inizio del mese. I resti del velivolo, con tre cadaveri, erano stati ritrovati lunedì scorso, e le autorità avevano avviato una ricerca in grande stile nutrendo speranze che i piccoli fossero ancora vivi, nonostante fossero trascorsi in quel momento già 15 giorni. La speranza c'era, però, c'è sempre stata, e per un motivo preciso: le squadre di soccorso avevano infatti rinvenuto in prossimità dell'aereo di resti di frutta con tracce di morsi, segno che qualcuno era sopravvissuto all'impatto dell'aereo al suolo.

Radio Blu di Bogotà ha indicato che i sopravvissuti sono ragazzi e bambini di 13, 9, 4 anni, oltre a un neonato di undici mesi. L'emittente ha riferito che il più grande dei ragazzi si è occupato di mantenere in vita i più piccoli, allestendo perfino un rifugio provvisorio nella giungla di Caquetá. I quattro sono ora nelle mani di uomini della Marina e saranno affidati presto all'Istituto colombiano di assistenza familiare (Icbf) che definirà il loro futuro.