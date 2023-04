"Ventimila bambini ucraini rapiti e tenuti nei lager russi"

"Ventimila bambini sono stati rapiti e si trovano in 43 lager russi dove i russi cercano di cambiare la loro mentalità". Sono le parole del premier ucraino Denys Shmyhal, intervistato da Bruno Vespa per Porta a porta in onda oggi 26 aprile.

Shmyhal ha spiegato che l'obiettivo della controffensiva ucraina è quello di "vincere questa guerra, liberare i territori e avere la pace". "Nessun altro al mondo come noi vuole la pace - dice Shmyhal -, ma la guerra finirà solo quando i russi lasceranno i nostri territori e smetteranno di sparare". Il premier ha rivendicato i successi dei militari di Kiev che "hanno liberato circa il 50% dei territori che i russi hanno occupato in questi 14 mesi. Le nostre Forze armate - ha sottolineato - vogliono liberare tutti i nostri territori entro i confini del '91".Shmyhal ha parlato a più riprese del supporto ricevuto dall'Europa. "Noi siamo convinti - ha detto - che i nostri partner resteranno al nostro fianco fino alla vittoria". Shmyahl ha poi intimato ai russi a mettere fine "al ricatto nucleare e alimentare, al ricatto energetico e devono restituire i prigionieri, devono restituire 20mila bambini deportati".

Il premier ucraino stamani è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presente all'incontro il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. "Sono grato all'Italia per l'assistenza tecnica e militare che fornisce alle forze di difesa e sicurezza ucraine - ha detto Denis Shmyhal nel colloquio con il capo dello Stato, secondo quanto si legge in una nota del governo di Kiev - in particolare per il sesto pacchetto di aiuti, che include sistemi di difesa aerei vitali. Spero che il sistema Samp/T arrivi in Ucraina al più presto possibile per difendere i cieli ucraini".