Genitori lasciano il figlio di 5 anni a scuola, ma è quella sbagliata

Zainetto, astuccio, diario, libri, merenda. Aveva tutto il necessario per affrontare un giorno di lezioni, tranne però la scuola. Un bimbo di cinque anni è stato accompagnato in quella sbagliata. E' stata la polizia a rintracciare i genitori e far sì che venisse recuperato. La storia arriva dalla Florida e adesso madre e padre dovranno dare delle spiegazioni alle autorità.

Il bimbo è stato accompagnato alla Park Lakes Elementary School, dove però non è iscritto. Ha iniziato a vagare per i corridoi e sono stati gli insegnanti a notarlo. Non ha saputo dare loro informazioni utili e i docenti si sono rivolti alla polizia. E' stata diramata una foto del piccolo sperando che qualcuno potesse aiutarli a identificare lui e i suoi genitori. E' stato anche lanciato un appello su Twitter.

La polizia ha accertato che qualcuno lo aveva lasciato ai cancelli per poi allontanarsi rapidamente senza curarsi più di lui. I genitori dopo ore sono stati rintracciati e sono tornati alla Park Lakes Elementary per riprendere il figlio. Adesso però rischiano probabilmente l'accusa di abbandono di minori.