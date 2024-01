Bambino di 10 anni attaccato da uno squalo: "È entrato in piscina, poi una pozza di sangue"

Un bambino di 10 anni è stato ferito da uno squalo in un resort delle Bahamas e ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il bimbo era in una piscina dove era in corso l'attrazione 'Passeggiata con gli squali', un servizio messo a disposizione dalla struttura e che prevede un contatto ravvicinato con questi animali sotto la supervisione di guide esperte. Dal 2006 non ci sarebbero mai stati incidenti. Lunedì scorso però qualcosa è andato storto. Testimoni affermano di aver visto una "pozza di sangue" nell'acqua dopo che il ragazzo, originario del Maryland, negli Stati Uniti, è stato aggredito. È stato portato in ospedale ed è in condizioni stabili e la polizia ha avviato un'indagine.

Non è chiaro se al momento dei fatti il piccolo fosse con i genitori. Intanto l'attrazione è stata rimossa per il momento dal sito web del resort. "Appena il ragazzino si è immerso", ha detto un testimone ai media statunitensi, "abbiamo visto lo squalo avvicinarsi a lui e poi solo una pozza di sangue". Secondo quanto riferito, il bambino è stato portato in un pronto soccorso sull'isola mentre gli altri visitatori sono immediatamente usciti dalla piscina.