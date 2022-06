Bambino cade in un pozzo di 24 metri e resta sottoterra per 4 giorni con un serpente e una rana

Un bambino di 10 anni è stato salvato in India, nello stato del Chhattisgarh, dopo essere caduto in un pozzo di 24 metri e aver trascorso più di 4 giorni intrappolato sottoterra insieme a serpente e una rana. Il piccolo Rahul Sahu sarebbe precipitato mentre giocava nel cortile dietro casa ed è stato tratto in salvo grazie agli sforzi di 500 persone tra cui operatori della National Disaster Response Force dell'India, personale della State Disaster Response Force (la protezione civile indiana) e militari dell'esercito. Per arrivare al bambino i soccorritori hanno dovuto scavare per 21 metri parallelelamente al pozzo. Successivamente è stato scavato un cunicolo di quasi 5 metri per raggiungere il bambino. Gli sforzi sono stati premiati e alla fine il bambino è stato estratto ancora vivo.

Rescue operation continues from 16 hrs to bring out 11 year old Rahul Sahu trapped in borewell in Pihrid village Janjgir Champa district.



Instructions from @ChhattisgarhCMO to all Collectors and SPs to ensure that no borewell is open which can lead to accidents. pic.twitter.com/KxvO7Y7PZE — Niyamika_Singh (@NiyamikaS) June 11, 2022

Rahul Sahu, che è sordomuto, è rimasto in fondo al pozzo per 104 ore: i soccorritori sono riusciti a fargli arrivare l'ossigeno tramite una conduttura e gli hanno dato da mangiare una banana. Una volta fuori il bimbo è stato trasportato in ospedale, ma se la caverà. Nelle scorse ore ha ricevuto la visita del primo ministro dello Stato, Bhupesh Baghel.