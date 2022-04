Un bambino di due anni è morto per complicanze legate al Covid

Un bambino di due anni positivo al Covid-19 è morto a Nuova Taipei, la città più popolosa di Taiwan. Secondo le autorità sanitarie taiwanesi, che ha comunicato il decesso del minore, si tratta del primo paziente al di sotto dei trent’anni a morire per complicanze legate al coronavirus dall’inizio della pandemia di nel 2020. Il bambino era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 14 aprile ed era stato ricoverato allo Shuang Ho Hospital in terapia intensiva, perché incosciente e con febbre alta.

Il decesso è avvenuto per una encefalite del tronco, provocata da una setticemia innescata dal virus. A causa della gravità dell'infezione, i medici dello Shuang Ho Hospital hanno lavorato a stretto contatto con i loro colleghi del National Taiwan University Hospital (Ntuh) per curare il bambino, che però non ha mai mostrato margini di miglioramento.

La morte del piccolo ha spinto il sindaco di Nuova Taipei, Hou Yu-ih, a sollecitare il governo per rivedere le linee guida per la prevenzione e il controllo del Covid-19. La richiesta del primo cittadino è quella di assicurare una tempestiva risposta da parte dei dipartimenti competenti nei casi di infezione che coinvolgono pazienti così giovani. Il suo appello non è caduto nel vuoto. Il ministro della Salute di Taiwan, Chen Shizhong, ha dato indicazioni al Centro di comando epidemico per un incontro con una squadra di pediatri con lo scopo di discutere le modalità di ricovero dei minori e la gestione sintomatica dei pazienti di giovane età.

Il decesso del minore aumenta le preoccupazioni del governo, che osserva con attenzione l’aumento dei contagi. Il Centro di comando epidemico di Taiwan nelle ultime 24 ore ha registrato 1.727 nuove infezioni da Covid-19, di cui 1.626 a trasmissione locale e 101 importate dall'estero. Si tratta del quinto giorno consecutivo in cui i casi a trasmissione locale superano le mille unità, con un'incidenza che risulta particolarmente elevata nel nord dell'isola.