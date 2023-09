Bambino di 10 anni guida per centinaia di chilometri in autostrada: fermato dalla polizia

La polizia avvista un'auto segnalata come rubata nel traffico e, dopo averla seguita, intima lo stop. Quando l'automobilista scende, con le braccia alzate, gli agenti si accorgono che è solo un bambino. Succede negli Stati Uniti. L'automobilista bloccato dagli agenti ha solo dieci anni. Accanto a lui sedeva la sorellina di undici. Entrambi risultavano scomparsi e l'auto era sì stata rubata, ma alla loro mamma.

La vicenda è stata resa nota dall'ufficio dello sceriffo della contea di Alachua, vicino Gainesville. Fratello e sorella, secondo quanto emerso, hanno percorso centinaia di chilometri prima di essere intercettati e fermati. La berlina bianca, risultata intestata dalla madre, era stata ufficialmente rubata a North Port, in Florida. E sempre alla polizia di North Port, era stata segnalata la sparizione dei fratellini.

Agli agenti hanno detto di essere fuggiti dopo che la madre aveva sequestrato loro i videogiochi per una punizione. Esclusa l'ipotesi dei maltrattamenti in casa. "I nostri detective hanno parlato a lungo con la madre, che stava chiaramente facendo del suo meglio per crescere due bambini piccoli ed è stata molto ricettiva alle raccomandazioni fornite per aiutarla a ottenere assistenza", hanno detto dalla polizia. La donna è stata subito contattata. Ha deciso di ritirare la denuncia di furto e ha affrontato un viaggio di tre ore per riportare a casa i figli.

