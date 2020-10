Bimbo di un anno e mezzo viveva chiuso in una gabbia circondato da topi e serpenti

Tre persone finiranno a processo per una vicenda che ha dell’incredibile: lo scorso giugno durante un blitz la polizia di Henry County, nel Tennessee, ha scoperto in una roulotte un bambino di un anno e mezzo chiuso dentro una gabbia, circondato da topi e serpenti tra cui un boa constrictor di quasi tre metri.

La polizia era intervenuta sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione per maltrattamenti sugli animali, scrive il tabloid Mirror. All'esterno e all'interno della roulotte le autorità hanno trovato 86 polli, 56 cani, 10 conigli, quattro pappagalli, tre gatti, otto serpenti, un fagiano, 531 tra topi, ratti e criceti e un geco. Sono state inoltre sequestrate 17 ppistole e 127 piante di marijuana.

Il bimbo, sporco e malnutrito, viveva in mezzo alla sporcizia, tra scarafaggi, vermi e feci di cani. “Con tutta l’esperienza che abbiamo da queste parti, era difficile che qualcosa potesse sorprenderci. Ma non ho mai visto niente del genere prima e posso garantire che anche le persone che erano con me hanno mai visto nulla di simile”, ha detto lo sceriffo Monte Belew.

La madre del bambino, Heather Scarbrough, 42 anni, il fidanzato Thomas Brown, 46, e il padre di lui, Charles Brown, 82, sono stati accusati di maltrattamenti aggravate sui minori e violenza sugli animali. Gli avvocati della difesa hanno negato che il bambino fosse costretto a vivere dentro la gabbia, definendo il recinto in cui il piccolo è stato trovato dalla polizia un “box improvvisato” da parte della famiglia “a basso reddito”.