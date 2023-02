Lasciato per ore chiuso nell'auto al sole, muore bimbo di tre anni

Tragedia a Glenfield, sud-ovest di Sydney, dove un bimbo di tre anni è stato trovato morto oggi 2 febbraio. Il piccolo era in un'auto. È morto da solo, chiuso nell'abitacolo per ore mentre fuori le temperature superavano i 30 gradi.

Il bambino era con un uomo che ha parcheggiato il mezzo ungo un marciapiede e si è allontanato. Quando poi è tornato ha visto che non dava segni di vita. Allora sono stati allertati i soccorsi. Sono arrivati poliziotti e paramedici, ma era tardi. I media locali mostrano le immagini dell'uomo seduto per terra, in stato di choc. Non è chiaro se si tratti del padre o di un parente del bimbo.

"Agli agenti del comando dell'area di polizia di Campbelltown City è stato detto che il bambino era stato nel veicolo per tutto il giorno", si legge in una nota della polizia.