Bambino lasciato dalla mamma per ore in auto al sole: morto

Un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato lasciato in macchina per ore da sua madre, mentre la donna si preparava per la festa di compleanno dell'altra figlia. Secondo la Cnn, il piccolo è rimasto all'interno del veicolo fuori dalla casa della famiglia a Houston, in Texas, mentre le temperature roventi superavano i 38 gradi. La donna andava di fretta quando è tornata a casa con il bambino e la sorella di 8 anni, ma mentre le due sono entrate in casa, lui è rimasto nell'abitacolo: solo due o tre ore dopo la madre si è resa conto che il piccolo era ancora allacciato al seggiolino della sua auto, ha spiegato lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez.

Sebbene il bimbo sapesse come sganciarsi dal seggiolino, gli investigatori ritengono che non avesse familiarità con il veicolo perché si trattava di un'auto a noleggio. In media, 38 bambini di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni anno a causa di un colpo di calore dopo essere stati lasciati in un'auto, secondo il National safety council, un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove la salute e la sicurezza negli Stati Uniti.

La temperatura corporea dei piccoli aumenta molto più rapidamente rispetto agli adulti. I bambini possono iniziare a sentire un colpo di calore quando la loro temperatura corporea raggiunge i 40 gradi, mentre una temperatura corporea di 41,6 gradi può essere fatale.

I bambini morti per colpi di calore in auto negli Stati Uniti, dal 1998 a oggi