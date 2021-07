Bambino di due anni scivola dalle braccia del padre e muore cadendo dalle scale mobili

Jhovany De La Cruz-Perez si è sporto con la testa facendo perdere la presa al genitore. Per lui non c'è stato nulla da fare

Un incidente: così dovrebbe essere archiviata la morte di un bimbo in un centro commerciale di Aurora, in Colorado. Jhovany De La Cruz-Perez aveva solo due anni. I genitori dovevano fare compere quel giorno e lo hanno portato con sé. Era in braccio al papà, braccia sicure e forti eppure qualcosa di imprevedibile è accaduto. Jhovany è caduto mentre si trovava sulle scale mobili, è precipitato dal secondo piano della struttura commerciale ed è morto per le ferite riportate. Chi ha assistito alla scena, ancora comprensibilmente sconvolto per l’accaduto, ha raccontato che il bambino si sarebbe sporto con la testa in avanti facendo perdere l’equilibrio al papà e rendendo la sua presa meno sicura.

Sarebbe così precipitato nel vuoto. Le urla dei genitori hanno fatto accorrere chi si trovava in quel momento nel centro commerciale. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente così come velocemente sono arrivati sul posto. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni erano critiche ma tutti hanno sperato in un miracolo fino alla fine. Purtroppo il giorno dopo è deceduto, troppo gravi i traumi riportati nella caduta.

“Ero in negozio di scarpe e ho sentito le urla, poi dal nulla il proprietario del negozio è corso fuori. L’ho visto al telefono e l'ho sentito dire che era successo qualcosa di terribile”, questo il racconto di Cesar Solorzano, un cliente del centro commerciale che era lì al momento dell’incidente anche se non ha assistito personalmente. Ha comunque raccontato la sua versione all'emittente televisiva CBS Denver.

La polizia ha riferito che il bimbo è caduto dalle braccia di suo padre mentre erano sulla scala mobile intorno alle 16:30 di domenica. Alcuni testimoni lo hanno visto sdraiato a terra privo di sensi prima che le squadre di emergenza lo portassero via. La polizia di Aurora ha detto a CBS4 che finora nelle loro indagini preliminari, questo potrebbe essere stato un incidente. I prossimi approfondimenti probabilmente serviranno ad accreditare questa tragica ipotesi che ha spezzato la vita di questa famiglia.