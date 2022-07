Bambino di sei anni muore per il morso di un serpente

Stava facendo una escursione in bicicletta quando, a un tratto, si è trovato di fronte a un serpente che lo ha morso. È morto così un bambino di sei anni, per cui i medici hanno tentato tutto il possibile ma dopo cinque giorni di agonia in ospedale, per il piccolo non cè stato più niente da fare ed è morto.

Il fatto è avvenuto nella contea di El Paso, in Taxas, Stati Uniti d’America. Il bimbo era in bici e stava girando insieme alla sua famiglia. Infatti il primo a buttarsi su di lui per soccorrerlo è stato il padre. Questo era rimasto un po’ indietro rispetto al figlio quando ha sentito un urlo. Si è precipitato dal figlio, trovando su lui il morso di quello che poi si è capito essere un serpente a sonagli. Il veleno ha fatto effetto molto rapidamente, mandando in arresto cardiaco il bambino.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi anche con il supporto di una eliambulanza per trasportare la vittima nell’ospedale più vicino. I familiari hanno pregato al suo fianco per cinque giorni, al termine dei quali i medici hanno dovuto decretare il decesso.