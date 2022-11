Un bambino di 6 anni estratto vivo dalle macerie dopo due giorni dal sisma

Un bambino di sei anni è stato salvato "miracolosamente" dopo essere sopravvissuto per più di due giorni sotto le macerie della sua casa, crollata sotto l'impatto del terremoto di magnitudo 5,6 che ha colpito l'Indonesia lunedì, causando più di 270 morti, tra cui quasi un centinaio di bambini.

Il piccolo, di cui si conosce solo il nome, Azka, è stato ricoverato in un ospedale del distretto di Cianjur, l'epicentro del sisma, ed è in uno stato "debole ma reattivo" alle cure, hanno dichiarato oggi i servizi di emergenza ai media locali. "Quando ci siamo resi conto che Azka era vivo, tutti sono scoppiati in lacrime, compreso me", ha dichiarato all'Afp il soccorritore volontario Jeksen Kolibu. Il video di uno smartphone mostra i volontari estrarre dalle macerie il bambino, rimasto senza cibo e acqua per due giorni.

?? #Indonesia | A 40 horas del desastre del sismo 5.6 Mw se pudo rescatar con vida un menor entre los escombros, un niño de 4 años de edad llamado Azka, fue encontrado con vida bajo las ruinas de su propia casa en la aldea de #Nagrek del distrito de #Cianjur. 3 días sobrevivió. pic.twitter.com/sTE9e6EKoc — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) November 23, 2022

È stato trovato accanto al corpo senza vita di sua nonna, ha aggiunto Kolibu, salvato da un muro che ha resistito alle scosse, impedendo a un altro muro di crollare su di lui, hanno riferito i media locali. "È stato trovato sul lato sinistro della casa, su un letto. Era protetto da un cuscino e c'era uno spazio di 10 centimetri tra lui e un muro di cemento", ha raccontato il soccorritore.

Secondo i dati dell'Agenzia per la gestione dei disastri indonesiana, più di un terzo delle vittime di questo terremoto sono bambini, che al momento del sisma erano a scuola o a casa. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complicate a causa delle forti piogge delle ultime ore. Con la possibilità di altre scosse di assestamento, i soccorritori stanno lavorando contro il tempo per salvare altre vite. Sono stati inviati circa 6mila soccorritori, ha dichiarato l'Agenzia. I funzionari hanno dichiarato che ci sono state più di 170 scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 3,9 nel pomeriggio di mercoledì.