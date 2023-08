Bimbo di sei anni ferisce la maestra e se ne vanta: "Le ho sparato"

Spara alla maestra e poi se ne vanta: "L'ho uccisa, le ho sparato". Questo cio' che avrebbe detto il bambino di 6 anni che il 6 gennaio scorso alla Richneck Elementary School di Newport News, in Virginia, ha fatto fuoco contro una sua insegnante. Abigail "Abby" Zwerner è rimasta ferita e ha intentato una causa da 40 milioni di dollari. Il bambino, alunno della prima elementare, non è stato denunciato ma sotto accusa è finita la mamma Deja Taylor. A lei apparteneva l'arma presa dal figlio ed è stata accusata di reato di negligenza infantile.

Secondo quanto si legge sul Bbc e Washington Post, dopo gli spari il bambino è stato preso in consegna da un'altra maestra e le avrebbe detto di aver sparato volutamente. La donna ha raccontato di essere entrata in classe dopo la sparatoria, dove ha trovato il bambino di sei anni in piedi accanto al banco con le braccia incrociate e una pistola sul pavimento accanto a lui. Lo ha preso per mano e lo ha accompagnato davanti alla classe, dove ha usato un telefono per chiamare il 911. "L'ho fatto - avrebbe detto il bambino - ho preso ieri sera (il 5 gennaio, ndr) la pistola di mamma".

Nel corso delle indagini è emerso un altro incidente con lo stesso studente mentre era all'asilo. Un insegnante in pensione ha detto alla polizia che il bimbo ha tentato di soffocarla. Il ragazzino è in terapia e, dicono gli assistenti sociali, "sta migliorando". La mamma invece è accusata di avere ignorato i segnali di pericolo.

Continua a leggere su Today.it...