Bambino trovato morto in una valigia: i risultati dell'autopsia

Sono stati resi noti i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo del bambino trovato morto lo scorso 16 aprile all'interno di un trolley in una zona boscosa del sud dell'Indiana (Stati Uniti). Il bimbo, di età compresa tra i 5 e 8 anni, sarebbe deceduto una settimana prima del ritrovamento del cadavere. A fare la macabra scoperta era stato un raccoglitore di funghi che aveva immediatamente allertato i soccorsi. Il bambino era all'interno di una valigia rigida raffigurante Las Vegas: era ben vestito e non aveva segni "di lesioni traumatiche significative", ha detto la polizia in una conferenza stampa. Sul corpo dunque non c'erano ferite che possano far pensare ad una morta violenta. Anche l'esame tossicologico è risultato negativo.

I risultati dell'autopsia

Il decesso sarebbe invece stato causato da uno squilibrio elettrolitico dovuto probabilmente a una gastroenterite virale. Il bambino potrebbe aver avuto forti episodi di vomito e diarrea andando incontro a una grave disidratazione. Gli investigatori hanno anche aggiunto "di non avere prove" che "il bambino fosse vivo quando è stato messo nel trolley". L'ipotesi più plausibile (benché tutta da veriricare) è che il piccolo sia morto per disidratazione e che sia stato poi messo nel trolley da qualcuno che poi ha abbandonato la valigia in un bosco. I punti da chiarire però restano tanti e l'identità della giovane vittima è ancora un mistero.