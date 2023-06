Bambino di 2 anni spara e uccide la mamma incinta

Un bambino di due anni si impossessa di una pistola carica e senza sicura e uccide, accidentalmente, la mamma incinta. Il dramma è avvenuto in Ohio, Stati Uniti: il piccolo ha sparato alla madre colpendola alla schiena. La donna, incinta di 8 mesi, è riuscita a chiamare il numero d'emergenza 911, spiegando l'accaduto. Quando i soccorsi sono arrivati la donna era ancora cosciente, ma è poi deceduta in ospedale insieme al bambino che portava in grembo. Laura Ilg aveva 31 anni ed era residente a Norwalk, Ohio.

Bimbo trova una pistola e uccide la mamma incinta: morto anche il figlio che portava in grembo

La sua chiamata ai soccorsi è stata raccontata dal sovrintendente David Smith ai media locali in una conferenza stampa: "Ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di due anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola". Nonostante il rapido intervento dei servizi di emergenza, la giovane mamma è morta in ospedale e non è stato possibile neanche salvare il bambino.

La donna, ancora cosciente all'arrivo dei soccorsi, ha spiegato che il figlio era riuscito ad entrare nella camera da letto dei genitori, solitamente chiusa a chiave, mentre lei stava facendo il bucato, e aveva iniziato a giocare con la pistola. La polizia ha trovato anche un'altra pistola da 9 mm sul comodino e altre due armi da fuoco cariche. Secondo i media locali, il marito della vittima, assente al momento della tragedia, ha dichiarato alla polizia che le armi appartenevano a lui.

Questa è l'ultima di una serie di tragedie che stanno insanguinando gli Stati Uniti: solo ieri in Kentucky un bambino di 5 anni è stato ucciso dal fratellino di 7: avrebbe trovato un'arma in casa e premuto il grilletto facendo partire un colpo.