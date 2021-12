La banca che mette per errore 130 milioni nei conti di migliaia di persone

Il giorno di Natale circa 75mila persone si sono svegliate con un regalo a dir poco inaspettato sul proprio conto corrente: un bonus accreditato dalla banca Santander ai suoi clienti in Gran Bretagna. Peccato che il denaro erogato, pari a circa 130 milioni di sterline, sia stato inviato per errore, causando un danno non da poco all'istituto bancario.

Come raccontano i media britannici, adesso lo staff della banca sta cercando di recuperare il denaro, un compito non certo semplice, visto che alcuni accrediti sono stati inviati a conti correnti di banche rivali. L'errore ''fatale'' sarebbe avvenuto nel momento dei pagamenti su circa 2mila account aziendali che sono stati effettuati due volte.

I contatti con le altre banche sono iniziati, ma non è chiaro cosa succederà alle persone che hanno già speso il denaro arrivato per errore o non intendono restituirlo. È probabile che sia la stessa banca Santender a dover contattare i singoli clienti, tra privati e aziende, per cercare di riavere indietro il denaro.