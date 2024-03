Bancomat impazziti erogano soldi a caso, la voce corre tra gli studenti in chat e sui social: "Prelevati milioni"

In Etiopia la banca con più clienti è incappata nella disavventura che è il vero incubo di ciascun istituto. Gli sportelli bancomat a causa di un "problema tecnico" del sistema hanno cominciato a erogare banconote "a caso". Sabato scorso i primi clienti si sono accorti che avrebbero potuto prelevare più contanti di quelli che avevano sui loro conti: una cifra equivalente a circa 40 milioni di dollari è stata ritirata o trasferita su altri conti grazie all'app per smartphone della banca.

Fondata nel 1963, la Commercial Bank of Ethiopia è la banca più grande del paese con 40 milioni di correntisti. Solo dopo qualche ora la banca si è resa conto del "disastro" in atto, e ha congelato le transazioni. Gran parte del denaro della banca di proprietà statale è stato ritirato dagli studenti, racconta la Bbc: la voce si è sparsa a tempo di record nelle chat e sui social. Lunghe file si sono formate ai bancomat dei campus universitari, fino all'arrivo degli agenti.

Il presidente dell'istituto Abe Sano ha confermato che sono state effettuate centinaia di migliaia di transazioni. Un giornale locale ha riferito che sono andati perduti 2,4 miliardi di birr etiopi (42 milioni di dollari), ma non ci sono certezze sulle cifre, in realtà. Sano non ha detto esattamente quanti soldi sono stati ritirati durante "l'incidente" di sabato, ma la perdita subita è stata "piccola se paragonata al totale delle attività della banca".