Ecco le banconote britanniche con l'immagine di re Carlo

Il tramonto di un'era e l'inizio di un'altra: dopo la scomparsa della regina Elisabetta II, morta a 96 anni lo scorso 8 settembre, andranno a scomparire anche le banconote con la sua immagine, che lascerà spazio a quella di re Carlo III.

Gb, le nuove banconote di re Carlo

La Bank of England ha infatti presentato oggi, martedì 20 dicembre, l'annunciatissimo prototipo delle nuove sterline con l'effigie del nuovo sovrano, re Carlo III; destinata a comparire sui tradizionali tagli cartacei (in realtà ormai polimeri plastificati, nel Regno Unito) di uso comune da 5, 10, 20 e 50. Tagli la cui entrata in circolazione è fissata a partire dalla metà del 2024, inizialmente insieme alle banconote tuttora disponibili e valide con l'immagine della regina Elisabetta: dopo che le prime monete emesse dalla Royal Mint (la Zecca di Stato britannica) con il profilo ufficiale di Carlo sono state già invece rilasciate dal mese scorso.

Il profilo del primogenito 74enne di Elisabetta, realizzato ad hoc da un artista di fama sulla base di un ritratto di corte risalente al 2013, compare come da tradizione sul fronte delle banconote, decorate invece sul retro - taglio per taglio - dall'immagine di varie personalità alternate della storia o della cultura del Regno. "Sono molto orgoglioso del rilascio del disegno di questa nuova emissione, si tratta di un momento storico significativo per il Paese poiché il Re (Carlo) è solo il secondo monarca il cui volto venga stampato sulle nostre banconote", ha dichiarato a margine dell'annuncio il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey.