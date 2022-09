Cosa succederà alle banconote con l’immagine della Regina Elisabetta

La scomparsa della Regina Elisabetta è stata un duro colpo per il popolo britannico e non solo: una donna e monarca molto amata, la prima a comparire sulle banconote della Banca d'Inghilterra. Infatti, il volto di Sua Maestà ha iniziato a comparire sulle monete inglesi nel 1960, diffondendosi nel corso del tempo fino ai numeri odierni. Al momento sono in circolazione sono 4,5 miliardi di banconote in sterline con l?immagine della regina, per un valore complessivo di 80 miliardi di sterline. Ma cosa succederà a queste banconote dopo la scomparsa di Elisabetta?

Con al morte della Regina e il passaggio del testimone al figlio Carlo, anche il denaro dovrà essere aggiornato con il volto nel nuovo regnante. Un?operazione non semplice: secondo le stime, ci vorranno almeno due anni prima che la sostituzione sia completa. Ovviamente, le banconote attualmente in circolazione continueranno ad avere valore legale, come sottolineato anche dalla Banca d?Inghilterra. Dopo il funerale e il periodo di lutto, verranno fatti nuovi annunci in merito alle banconote esistenti.

Discorso simile anche per i francobolli raffiguranti la regina, il primo dei quali è datato 1952, l?anno in cui la monarca salì al trono. L?ufficio postale dovrà cambiare i francobolli, utilizzando un'immagine del profilo del nuovo monarca. Improbabile, invece, che le cassette postali della Royal Mail con la sigla reale della regina Elisabetta, ER, vengano rimosse. Ricordiamo inoltre che il viso della Regina Elisabetta compare anche su alcune banconote da 20 dollari in Canada, su monete in Nuova Zelanda e su tutte le monete e banconote emesse dalla banca centrale dei Caraibi orientali, così come in altre parti del Commonwealth.