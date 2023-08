Perché una band britannica è stata condannata a risarcire oltre 2 milioni di euro ad un festival

La band britannica The 1975 è stata condannata a pagare 12,3 milioni di Malaysian Ringgit (Rm) (circa 2,3 milioni di euro) di danni per il loro recente concerto al festival musicale malese Good Vibes. La band avrà tempo fino al 14 agosto per pagare la quota o dovrà affrontare potenziali azioni legali. Il motivo della salatissima multa deriva dalla discussa esibizione del gruppo a Kuala Lumpur, in Malesia, il 21 luglio che era stata interrotta dopo che Matty Healy, frontman della band, aveva criticato sul palco le leggi anti-LGBTQ+ del Paese. Subito dopo aveva baciato il bassista Ross MacDonald. Rivolgendosi al pubblico Healy aveva detto: "Non vedo il fottuto punto di invitare i 1975 in un Paese e poi dirci con chi possiamo fare sesso", indicando poi il suo inguine. "E questo non è giusto nei vostri confronti, perché non siete rappresentativi del vostro governo. Perché siete giovani e sono sicuro che molti di voi sono gay, progressisti e cool", aveva urlato dal palco.

L'esibizione ha suscitato un polverone, sia in Gran Bretagna che in Malesia, dove il Ministero delle comunicazioni e del digitale ha deciso di annullare i restanti due giorni del festival. Una decisione che ha danneggiato gravemente gli organizzatori del Festival. In seguito la band ha annullato anche le sue esibizioni previste in Indonesia e a Taiwan. Una decisione che la band non ha commentato. Mentre in Indonesia l'omosessualità non è un reato, ma una parte dell'opposizione intende criminalizzare la comunità Lgbt+, Taiwan è uno dei paesi più all'avanguardia in Asia per quanto riguarda i diritti delle persone omosessuali, avendo legalizzato anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

All'inizio di agosto l'ente promotore del Good Vibes Festival, il Future Sound Asia (Fsa), ha deciso di chiedere un risarcimento ai The 1975. Successicamente è emersa la cifra dei danni richiesta: pari a 2,3 milioni di euro. In una successiva dichiarazione al Malay Mail, il consulente legale dell'organizzazione del festival, David Mathew, ha affermato che di aver inviato l'avviso di pagamento il 7 agosto, con una scadenza di 7 giorni. Questo significa che la band avrà tempo fino al 14 agosto per pagare i danni altrimenti verrà intrapresa un'azione legale contro di loro.

Il legale ha affermato che la lettera di reclamo da parte della Fsa si fonda sulla violazione del contratto stipulato dal frontman Matty Healy. "Il rappresentante di Healy ha categoricamente fornito un'assicurazione scritta pre-spettacolo", ha assicurato il legale, nella quale veniva garantito che lui e la performance dal vivo di The 1975 avrebbero "aderito a tutte le linee guida e regolamenti locali" durante il loro set in Malesia. L'assicurazione, secondo il consulente, sarebbe stata ignorata. "Le azioni della band hanno anche chiaramente contravvenuto al contratto con la Fsa, il che ha portato alla cancellazione del festival e ha causato perdite significative alla Fsa", ha dichiarato l'avvocato.

Già il mese scorso, subito dopo il concerto, la comunità LGBTQ+ malese aveva reagito in malo modo all'esibizione della band, condannando le parole e il bacio di Healy. Secondo il loro punto di vista le azioni del cantante avrebbero peggiorato la vita della comunità LGBTQ+ nel Paese.